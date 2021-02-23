أودى هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي بحياة سفير إيطاليا لدى كينشاسا أمس (الإثنين) خلال زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكدت الخارجية الإيطالية مقتل سفيرها لوكا أتانازيو وجندي مرافقٍ له، موضحة أنه كان في رحلة مع موكب تابع للأمم المتحدة (شرقي البلاد). وقالت في بيان «بحزن عميق نؤكد مقتل سفير إيطاليا وجندي»، فيما قال مسؤولون إن الهجوم كان عبارة عن محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة، لكن السفير توفي متأثراً بجروح أصيب بها في بطنه رغم إجلائه إلى مستشفى غوما في حالة حرجة. وأعلن المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك، أن شخصين آخرين قُتلا في الهجوم، دون تحديد هويتيهما، موضحاً أن القوات المسلحة تمشّط المنطقة لمعرفة من هم المنفذون.