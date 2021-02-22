شن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، هجوما حادا على حليفه السابق الرئيس رجب أردوغان، مؤكدا أن سياسة حكومته أفقرت البلاد، ودعاه إلى التوقف عن وصف الجميع بـ«الخائن».واعتبر زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في كلمة له اليوم (الاثنين)، أن «العدو الحقيقي لتركيا هو البطالة»، وقال: أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك«. وأضاف»يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية«. ولفت باباجان إلى أن هناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق. وكان باباجان يشير إلى شائعات مفادها أن أردوغان لم يعرف بالنضوب الكامل لاحتياطيات البنك المركزي البالغة 130 مليار دولار والموقف السلبي لصافي الاحتياطي الدولي للبنك، لولا حزب الديمقراطية والتقدم. وقال إنه لا يعرف حالة الدولار أو التضخم، ربما اكتشف منا أن التزامات الدولة تضاعفت في غضون عامين. وتابع «لقد قطعوا العلاقات مع الحقيقة والواقع، إنهم لا يعرفون أجندة الشعب، ناهيك عن الدمار الذي تسببوا فيه». وحذر باباجان من أن حالات الانتحار المرتبطة بالفقر أصبحت نمطاً سائداً في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن البلاد تعاني من الفقر كما لم يحدث من قبل في ظل الحكومة الحالية.