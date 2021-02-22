في وقت تسعى حماس لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الحركة بالإفراج عن 85 معتقلاً سياسياً في سجونها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية قال اشتية: لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي.

وأكد في مستهل كلمته في جلسة الحكومة في مدينة رام الله، اليوم (الاثنين)، تسخير كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديموقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية. وشدد على أنه لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل طلبت من مصر التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بدورها طالبت القاهرة تل أبيب بتقديم تنازلات لإنجاز الصفقة. وطلبت حماس تسهيلات في ملفي الصيد والميناء والإفراج عن أسرى فلسطينيين.