عزا عضو مجلس الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية بالصين وانغ يي اليوم (الاثنين)، مشكلة العلاقات مع واشنطن، إلى أفعال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لاحتواء بلاده. فيما دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى العمل مع الصين من لاستئناف الحوار وإعادة العلاقات التي تضررت خلال رئاسة ترمب.

وقا إن الولايات المتحدة قطعت بشكل أساسي الحوار الثنائي على جميع المستويات خلال تلك السنوات، داعيا واشنطن إلى إلغاء التعريفات الجمركية غير المقبولة على السلع الصينية، والتراجع عن محاربة قطاع التكنولوجيا.

وطالب وزير الخارجية واشنطن باحترام مصالح بكين والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن بلاده مستعدة لإجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي والدخول في حوارات لحل المشكلات. وكشف عن اتصال هاتفي جرى في الآونة الأخيرة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي بايدن، معتبرا أنه خطوة إيجابية.