دشن رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، سفينة «السعديات» الإماراتية متعددة المهمات، إيذاناً بانضمامها إلى الخدمة في أسطول القوات البحرية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تؤدي السفينة التي قامت بتصنيعها شركة إحدى المؤسسات الوطنية الإماراتية لصناعة السفن العسكرية، عدة مهمات، منها تقديم الدعم اللوجستي إلى المجاميع والتشكيلات البحرية وتأمين نقل القوات والإمدادات البحرية والإخلاء الطبي، ويبلغ طولها 71 مترا وعرضها 14 مترا.

وتفقد الشيخ نهيان السفينة وتوقف عند غرف القيادة والتحكم واستمع من ضباط القوات البحرية بشأن مهمات السفينة والتقنيات العالية والنظم الحديثة التي تستخدم فيها.