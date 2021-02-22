يبدو أن العلاقة الروسية الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود، إذ يجري الاتحاد الأوروبي وأمريكا اليوم (الاثنين) مشاورات في بروكسل بشأن الإستراتيجية حيال روسيا وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.وكشفت دول أوروبية أن الاتحاد سيفعل للمرة الأولى نظامه العالمي للعقوبات في مجال حقوق الإنسان ضد الكرملين، مؤكدة أن وزراء خارجية الدول الأوروبية سيردون على رفض موسكو بشكل قاطع مطالباتهم بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني والإهانة التي تعرّض لها موفدهم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل خلال زيارته إلى العاصمة الروسية مطلع فبراير.وانتقد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أمس (الأحد) العقوبات المفرطة على روسيا بسبب اعتقال نافالني، محذراً من المبالغة في فرض العقوبات. ونقلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية عن شالنبرغ قوله: «أدعو الدول الغربية إلى عدم قطع الغصن الذي نجلس عليه»، مشدداً على ضرورة النظر بعناية في قائمة العقوبات حتى لا تثير تساؤلات من الناحية القانونية. ولفت إلى أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية سيناقش موضوع الرد المناسب حول قضية نافالني ويشمل الإجراءات الموجهة ضد الأفراد بموجب نظام العقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان.