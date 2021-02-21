شددت السفارة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد على المواطنين المقيمين في إسبانيا بتجنب بعض المناطق التي تدور فيها مظاهرات بسبب أحداث تعصف ببعض المدن الإسبانية. وقالت إنه نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في بعض المدن الاسبانية، تدعو السفارة المواطنين المقيمين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، مهيبة بالمواطنين التواصل معها عند الحاجة للمساعدة وفي حالات الطوارئ على هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005



هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111

‏هاتف السفارة: ‏0034913834300