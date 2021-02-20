قتل 21 عنصراً من «داعش» في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت) بأن الطائرات الروسية شنّت 130 ضربة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية مستهدفة عناصر التنظيم الإرهابي في مواقع عدة في البادية من شرق حمص وحماة وصولاً إلى دير الزور، ما أسفر عن مقتل 21 عنصراً على الأقل، أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.وكشف المرصد أن أكثر من 1300 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر من 750 داعشياً قتلوا في هجمات ومعارك البادية السورية، مؤكداً أن الضربات الروسية تستهدف تجمعات صغيرة لمقاتلي التنظيم أو آليات تابعة له.وكان المرصد أعلن مقتل 8 من المليشيا الموالية للنظام السوري في هجمات مباغتة لعناصر «داعش» استهدفت نقاط وحواجز المليشيا في مناطق متفرقة من البادية (الجمعة).