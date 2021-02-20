أدرجت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) عبدالله شحاتة مستشار الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قضت في 5 يوليو 2018 بالسجن المؤبد لعبدالله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و13 آخرين بقضية اللجان النوعية، والسجن المشدد 15 سنة لـ5 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم.