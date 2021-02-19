شنت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو، هجوما حادا على رئيس البرلمان التونسي زعيم النهضة راشد الغنوشي، متهمة إياه بدفع تونس إلى الهاوية عن طريق رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الأزمة الراهنة حول التعديل الوزاري بين رأسي السلطة التنفيذية.وقالت في تصريح للإعلام المحلي اليوم (الجمعة): إن المشيشي لا سلطة له، معتبرة أنه مجرد أداة ضعيفة لدى حزامه السياسي الذي تقوده النهضة.ووصفت النائب عن الكتلة الديمقراطية «النهضة» بـ«المافيا التي تتحكم في القضاء والأمن بالبلاد»، وفق تعبيرها، محذرة من أن تونس تحولت معها إلى «دولة العصابات».وقالت إن «كل حزب يمد يده إلى حركة النهضة للتمكن من البلاد هو شريك في الإجرام»، نافية ما تردد من أنباء حول دخول حزبها في مفاوضات معها لإعداد حكومة بديلة للمشيشي.وحذرت عبو من أن يتحول الحوار الوطني الذي تعتزم المنظمات الوطنية إطلاقه لحلحلة الأزمة الراهنة إلى وسيلة لإنقاذ المنظومة الفاسدة التي تقودها النهضة وزعيمها، مؤكدة أن المطلوب اليوم هو إنقاذ تونس من هذه الحركة.