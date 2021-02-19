شنت قوات الشرعية اليمنية هجوماً واسعاً من عدّة محاور على مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد اليوم (الجمعة). وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، أن الجيش الوطني هاجم مواقع المليشيا في القطاع الشرقي والشمالي والغربي لجبهة مريس، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.وقال إن وحدات من قوات الجيش هاجمت مواقع المليشيا الحوثية في السلسلة الجبلية بالمحور الغربي للجبهة، كما هاجمت وحدات أخرى مواقعها في وادي الزيلة وتبة ملزق بالمحور الشمالي، وأضاف أنه تمت مهاجمة مواقع المليشيا في منطقة القهرة وتبة دار السبعة ووادي السايلي في القطاع الشرقي للجبهة.وأكد المركز أن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر في العتاد، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.