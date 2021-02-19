أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم (الجمعة)، أن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي كلمة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيغان، قالت ساكي «لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية بشأن إيران قبل إجراء الحوار الدبلوماسي».