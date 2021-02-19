حسم مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية ما يتردد حول الملف النووي الإيراني، وأكد أنه لا تنازلات ستقدم حول هذا الملف الشائك، فيما توقعت مصادر مطلعة لصحيفة «بوليتيكو» اليوم (الجمعة)، أن يشمل الاتفاق النووي الموسع الحد من برنامج إيران الباليستي. ورجحت أن يتضمن تخفيفاً محدوداً للعقوبات مقابل خفض نسب تخصيب اليورانيوم.في وقت كشفت الصحيفة أن هناك نقاشات موسعة بين كبار المستشارين داخل إدارة بايدن حول الطرق الأفضل للعودة للاتفاق النووي، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب العودة للصفقة الأصلية، بحسب ما أعلن 5 أشخاص مطلعين على النقاشات.في غضون ذلك، يشعر مؤيدو الاتفاق النووي بالقلق من أن يبدو بايدن متمهلاً أو متباطئاً في العودة للاتفاق النووي الأساسي، كما يخشون أن يؤدي حذره إلى إفساح المجال واسعاً لمنتقدي الصفقة، بمن فيهم كبار الديموقراطيين والسياسيين الإيرانيين الذين يتطلعون إلى الانتخابات القادمة في يونيو.. وتشير التطورات حتى الآن إلى أن الاستعادة الكاملة للصفقة الأصلية، التي يطلق عليها رسمياً خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ستمر ضمن مجموعة مفاوضات شائكة وطويلة الأمد، أكثر مما توقعه العديد من المراقبين.وتأتي هذه التطورات والتساؤلات، فيما تتجه الأنظار اليوم نحو الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي أمام زعماء العالم في جلسة افتراضية لمؤتمر ميونيخ للأمن.