جددت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري مطالبها للإنتربول الدولي بإصدار النشرات الحمراء للقبض على عدد من العناصر الإرهابية الهاربة خارج البلاد من المدرجين على «قوائم الإرهاب» ومعظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لتسليمهم ومحاكمتهم على جرائمهم وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015.وأوضح مسؤول أمنى لـ«عكاظ»، أن الإنتربول المصري يعمل حالياً على ملاحقة 50 من قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد جميعهم على قوائم الإرهاب، ومعظمهم مقيم في تركيا وعدد من الدول الأوروبية. ولفت إلى أن الجهات المسؤولة أرسلت النشرات الحمراء متضمنة بيانات كاملة عن المحكوم عليهم والجرائم التي ارتكبوها لمقر الإنتربول في باريس و192 دولة مشاركة بهدف تسليم هؤلاء إلى مصر مرة أخرى.يذكر أن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، خلال الفترة من 4 يوليو 2016 حتى 8 فبراير 2021 ما يقرب من 6639 شخصاً بينهم شخصيات هاربة تنتمي لجماعة الإخوان. كما أدرجت السلطات القضائية المصرية أخيراً 8 كيانات على قوائم الإرهاب بينها طلائع حسم ولواء الثورة، الجماعة الإسلامية، ولاية سيناء الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح، كما أدرجت الجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة كياناً إرهابياً، وجماعة أنصار بيت المقدس. وجددت محكمة جنايات القاهرة، إعادة إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.