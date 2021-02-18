استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس) رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة الذي أطلعه على مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من تقريب في وجهات نظر الأطراف في بلاده وإنهاء حالة الانقسام.

وأشاد الدبيبة بدعم مصر للمؤسسات الليبية ومنها مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدا تطلع حكومته إلى إقامة شراكة شاملة مع القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أكد أن تشكيل الحكومة يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، موضحاً أن بلاده حريصة على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.

وأوضح السيسي أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها من أجل ترتيب أولويات التحرك، والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشار الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي.