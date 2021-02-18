حذر سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل اليوم (الخميس) من وجود حاويات خطيرة لا تزال بمرفأ بيروت لكن الحكومة لم تسدد المستحقات لسحبها ونحن نتابع التحقيق بانفجار المرفأ، موضحاً أن بلاده لن تساهم في إعادة بناء بيروت قبل تشكيل حكومة إصلاحات.

وجاء التحذير الذي أطلقه السفير الألماني بعد تقاعس السلطات اللبنانية عن تسديد باقي المستحقات المتوجبة عليها لمعالجة باقي الحاويات التي تمكنت شركة ألمانية مختصة من معالجة 52 منها، وفقاً للعقد الموقع بين السلطات اللبنانية وشركة «كومبي ليفت» بقيمة 3.6 مليون دولار للتخلّص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً في 4 أغسطس الماضي وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.

وكشف السفير الألماني عرض بلاده المساعدة في التحقيقات بقضية اغتيال لقمان سليم قائلاً: «عرضنا على السلطات اللبنانية المساعدة بالتحقيق باغتيال سليم، ولا يمكن من الآن وصاعداً أن تمر الاغتيالات السياسية في لبنان دون عقاب». مضيفاً: «يجب وضع حد للإفلات من العقاب».لافتاً إلى أن إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب مدار بحث مع الاتحاد الأوروبي.