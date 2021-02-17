في تصعيد للأزمة بين الخرطوم وأديس أبابا، أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأربعاء)، سحب سفيرها في العاصمة الإثيوبية ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي جمال الشيخ، للتشاور بشأن تطورات أزمة الحدود المتصاعدة بين البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، إن استدعاء السفير يأتي بغرض التشاور بشأن تطورات الأزمة، موضحاً أن السفير سيعود إلى مقر عمله في إثيوبيا بعد انتهاء المشاورات.وكانت مصادر عسكرية سودانية، اتهمت إثيوبيا بارتكاب سلسلة من التجاوزات خلال الساعات والأيام الماضية، ولفتت إلى أن السلطات السودانية رصدت حشودا إثيوبية على الحدود بين البلدين.واستنكرت الخرطوم في بيان ما وصفته بـ«التعديات» ودخول قوات إثيوبية إلى الأراضي السودانية، مؤكدة أن الحادثة من شأنها أن تكون لها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وحمّلت أديس أبابا المسؤولية الكاملة عن التبعات.