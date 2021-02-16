فيما اختطفت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية أكثر من 12 تاجراً في مناطق سيطرتها، ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالضغط على المليشيا للإفراج عن المختطف الحسن الصراري بعد تدهور حالته الصحية وسقوطه مغشياً عليه أثناء زيارة والدته له في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وأكدت أن الصراري لم يعد قادراً على الحديث.وكشفت الرابطة أنه مصاب بنوبات صراع تتجاوز 6 مرات في اليوم الواحد وتشنجات في أقدامه وعدم قدرته على المشي وألم شديد في معدته، وحملت مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطف.وأفادت مصادر في صنعاء بأن المليشيا اختطفت 12 شخصاً من تجار الأسمدة الزراعية وتطالبهم بدفع مبلغ مليوني ريال على كل تاجر دعماً لعملياتها الإرهابية ضد اللشعب اليمني في مأرب، وأكدت المصادر أن المليشيا ترفض الإفراج عن التجار إلا بدفع المبالغ الجديدة ومبالغ تقول أنها متأخر وقديمة.بالمقابل، تتواصل المعارك في مديرية صرواح غرب وشمال مأرب لليوم العاشر على التوالي. ووفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت اليوم تجماعات حوثية في عدد من المواقع بمديرية صرواح بـ4 غارات جوية قتل خلالها عدد من المسلحين ودمرت آليات ومعدات قتالية.