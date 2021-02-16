أعلنت جامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وأثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة اليوم (الثلاثاء)، التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكداً في هذا الصدد وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة، للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.ودعا المصدر إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيساً على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.