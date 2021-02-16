دعا البرلمان الليبي خلال جلسة تشاورية في طبرق أمس، إلى عقد جلسة قادمة في مدينة سرت لمنح الحكومة الجديدة الثقة، واتفق المجتمعون على سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائبًا بسبب مخالفتهم للائحة الداخلية في السابق، وتشكيل لجنة من النواب لدراسة احتياجات بلدية طبرق لموقفها في احتضان المجلس الفترة الماضية.يذكر أنه قبل أيام، دعا عقيلة صالح اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ممثلي قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق، إلى اختيار مدينة تصلح لعقد مؤتمر منح الثقة للحكومة بما يضمن أمن النواب.إلا أن مكان الانعقاد شكل على مدى أيام ماضية مادة سجالية في البلاد. وتوافد حوالى 100 نائب من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة صبراتة الواقعة على بُعد 70 كيلومتراً غربي العاصمة الليبية، بهدف عقد جلسة تشاورية لبحث مسألة البرلمان ومكان انعقاده لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة المزمع تشكيلها.