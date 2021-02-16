في وقت بلغت الأزمة ذروتها بين الحكومة والرئيس التونسي قيس بن سعيد بعد تدخل رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزبه، أعلن رئيس الوزراء هشام المشيشي أمس (الاثنين) إعفاء 5 وزراء من مهماتهم ممن وافق عليهم مجلس النواب أخيرا، مطالباً بتشريع لمكافحة تعاطي المخدرات بمنهجية صحية بعد فشل العقوبات الزجرية. وقال في بيان: «في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021. وتم إعفاء كل من وزير العدل محمد بوستة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري من مهماتهم».