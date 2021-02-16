من المتوقع أن تعترض وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على قرار منح حق اللجوء للإرهابي المصري ياسر سري، وكشفت لـ«صحيفة ديلي ميل» أمس أنها ستعمد إلى إبطاله وإلغائه. وسري المعروف باسم «أبو عمار» متهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر السابق عاطف صدقي، وطلب اللجوء إلى بريطانيا في 1994 لكن السلطات المختصة رفضت طلبه، ما جعله يرفع 8 دعاوى قضائية.وينفي سري مشاركته في تلك العملية، ولكنه مطلوب من الولايات المتحدة بتهمة مساعدة أحد الأشخاص المتورطين في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 1993، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو ألف آخرين بجروح مختلفة.