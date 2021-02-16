اتهم المدعي الاتحادي الألماني 5 من مواطني طاجيكستان بالانتماء لداعش والإعداد لأعمال عنف إرهابية خلال جمع تبرعات وتجنيد أشخاص لتنفيذ هجمات. وقال المكتب في بيان أمس (الإثنين): إن أحد المتهمين، ويدعى عزيز جون ب، يشتبه بأنه على صلة وثيقة باثنين من قيادات التنظيم في أفغانستان ويدير شبكة على الإنترنت باللغتين الروسية والطاجيكية لنشر دعاية التنظيم. ويشتبه بأن المتهمين الخمسة الذين قبض عليهم في العام الماضي ينتمون لخلية داعش في ولاية نورث راين فستفاليا، تلقى أعضاؤها تعليمات ومواد لصنع قنابل ودبروا لتنفيذ هجمات في ألمانيا.ولفت البيان إلى أنهم «تدربوا على التصويب لتحسين مهاراتهم وأساليبهم القتالية، ويعتقد أن بعض المشاركين في التدريبات كانوا على صلة بمسلح قتل 4 أشخاص في هجوم في فيينا العام الماضي».