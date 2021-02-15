في استئناف للتواجد الدبلوماسي في ليبيا وصل وفد مصري إلى طرابلس اليوم (الاثنين)، في زيارة تستمر 3 أيام لمناقشة الترتيبات اللوجستية والإجراءات الخاصة التي تتعلق بعودة النشاط الدبلوماسي، ودراسة توقيت عودة العمل بالسفارة المصرية بطرابلس والقنصلية في بنغازي. وكشفت مصادر مطلعة أن الزيارة تم الاتفاق عليها خلال زيارة وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة لمصر لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب. وقالت إن حكومة الوفاق قدمت تعهدات للقاهرة بالحفاظ على المصالح المصرية في طرابلس أمنيا وإستراتيجيا.وتمهد تلك الخطوة لترتيب زيارة مسؤولين ليبيين جدد إلى القاهرة خلال الفترة القادمة.وأوضحت المصادر أن السفارة المصرية لن تفتح كاملة بخطوة واحدة، بل سيتم استئناف العمل فيها تدريجيا وعلى فترات، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية.