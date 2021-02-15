اعترف الحوثيون اليوم (الإثنين) بمقتل 68 مسلحاً بينهم 40 قيادياً أبرزهم قائد كتائب الحوثي الخاصة بمهاجمة مأرب العقيد عبدالله القعل، ووفقاً لوسائل إعلامهم التي أوردت الأسماء فإنه تم تشييعهم خلال الـ48 ساعة الماضية في 8 محافظات.وقالت مصادر في صنعاء إن أكثر قتلى المليشيا ينتمون إلى محافظات صنعاء وعمران وذمار فيما القليل ينتمون إلى حجة وإب وتعز والحديدة، مبينة أن قيادات حوثية اعترفت أن القتلى سقطوا في مواجهات الساعات الماضية في مأرب والجوف وبعضهم في الحديدة.وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت تعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.في غضون ذلك، أصيبت طفلة برصاص مسلحين حوثيين أثناء تشييع عدد من القتلى اليوم في محافظة إب وسط البلاد ما خلف استياء مجتمعيا من زيادة ضحايا رصاص مسلحي المليشيا الذين يعملون على خلق فوضى أمنية واستغلالها في ابتزاز المدنيين.