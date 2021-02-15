قتل 9 مسلحين من المليشيا الموالية لإيران اليوم (الإثنين) في غارات جوية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق بينها مقرات ومستودعات أسلحة وصواريخ تابعة لطهران ومليشياتها، بحسب المرصد الصوري لحقوق الإنسان.واتهم النظام السوري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إسرائيل بإطلاق رشقات صواريخية من الجولان والجليل، مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق دون أن تعطي مزيداً من المعلومات عن الخسائر.وقال المرصد السوري إن عدد قتلى المليشيات الموالية لإيران ارتفع إلى 9 أشخاص في الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع ومستودعات غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق، موضحاً أن اثنين قتلا بالقصف الذي طال منطقة الكسوة، و7 باستهداف مستودعات صواريخ تابعة للإيرانيين ضمن مقرات للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق بيروت والمعروف باسم (طريق بيروت القديم)، والقتلى جميعهم من جنسيات غير سورية وعربية، ولا يعلم إذا ما كانوا أفغان أو باكستانيين أم إيرانيين، نظراً لوجود تلك المليشيات بكثرة في المنطقة هناك قرب الحدود اللبنانية.وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سورية.