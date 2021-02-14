دخلت 50 شاحنة جديدة تابعة للتحالف الدولي، اليوم (الأحد)، منطقة شمال شرقي سورية، وسط ترقب لإنشاء قاعدة جديدة عند مثلث العراق/سورية/تركيا. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية تتكون من نحو 50 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي. وتعد هذه القافلة الـ11 التي تدخل الأراضي السورية، للتحالف الدولي والقوات الأمريكية خلال هذا العام.ويعتزم التحالف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له بمنطقة عين ديوار بريف الحسكة، بحسب ما أعلن المرصد السوري.وكشف المرصد في 8 الشهر الجاري دخول قافلة للتحالف دخلت إلى الأراضي السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق، ودخلت معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد التحالف في ريفي الحسكة ودير الزور.كما دخلت قافلة في 6 فبراير الجاري، تابعة للتحالف الدولي، إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث تتألف من 50 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية ولوجستية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.