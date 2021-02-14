امتداداً لاجتجاجات العمال المتصاعدة، تظاهر عشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي الإيراني اليوم (الأحد) في مدن مختلفة في إيران للمطالبة بزياة المعاشات بما يتماشى مع التضخم الحاصل في البلاد.وبدأ التجمع في طهران وكرج وأراك والأهواز ونيسابور وإيلام وكرمانشاه وأصفهان وشيراز وردد المتظاهرون: «مطلبنا الرئيسي مرتبات تتناسب مع التضخم»، و«تكفي الوعود، موائدنا فارغة»، مضيفين «استولى اللصوص على صندوق التقاعد»، و«سفينة المتقاعدين رست على الطين».وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية أن تجمعات للمتقاعدين أقيمت أمام مبنى البرلمان في طهران، ومكاتب الضمان الاجتماعي في عدة مدن. وأفادت بأن المحتجين قالوا «في الوقت الذي تكون فيه سلة الكفاف وخط الفقر 9 ملايين تومان، فإن رواتبنا بما في ذلك مزايا معادلة الرواتب تقل عن 3 ملايين تومان، وهذا ليس عدلاً على الإطلاق». ويطالب المتقاعدون بزيادة المعاشات حسب تكاليف المعيشة وإصلاح معدلات الرواتب.