قبيل انعقاد مشاورات أستانة يومي 16 و17 فبراير في مدينة سوتشي الروسية بين الدول الضامنة (روسيا، تركيا، وإيران)، كشفت الخارجية العراقية عن تلقيها دعوة للمشاركة في المشاورات بصفة مراقب.وأفادت في بيان أمس (السبت) بأنها تسلمت دعوة من موسكو خلال اجتماع عقده وكيل الخارجية العراقية نزار الخيرالله مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف الخميس الماضي. وقالت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية خصوصا الأزمة السورية، وأن السفير الروسي سلم دعوة رسمية للمشاركة بصفة مراقب في الجولة 15 من «مسار أستانة».من جهة ثانية، ضربت مفخخة مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا أمس، في منطقة الراعي، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة العشرات. يأتي ذلك، فيما اشتبكت الفصائل المسلحة مع قوات النظام في ريف اللاذقية، وسط تحليق مكثف للطيران الروسي.