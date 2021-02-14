أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمس (السبت)، أن لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، رفضت رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة.وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار رفض مجلس الأمن رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك بـ«الانتصار المهم لليبيا».وأضاف أن المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال«، موضحاً أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقاً، مؤكداً أن هذا القرار يعد تحذيراً لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.وكانت مؤسسة بلجيكية تدعى GSDT «الصندوق العالمي للتنمية المستدامة» قد قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.