في عودة لمسلسل الانفجارات والحرائق، هز انفجار ضخم مدينة أردبيل شمال غربي إيران أمس (السبت)، وأودى بحياة شخصين، فيما استفاق سكان مدينة مهاباد غربي البلاد على حريق كبير التهم سوق المدينة. وأعلن رئيس مركز طوارئ أردبيل مجيد محمد غريباني، أن انفجاراً بسبب تسرب الغاز خلف قتيلين و14 جريحاً.وأضاف أن الانفجار نتج عن تسرب كبير وتراكم الغاز ما أدى إلى وفاة فتاة 12 عاماً في مكان الانفجار، بينما توفيت امرأة 56 عاماً بعد نقلها إلى المستشفى.وبحسب مدير عام إدارة مطافئ أردبيل محمود يعقوبي، فقد دمر الانفجار شقتين بشكل كامل وتضرر عدد من الوحدات السكنية.وفي مدينة مهاباد، التهم حريق كبير سوق «أصغري» وألحق خسائر كبيرة بالمحلات التجارية. وأعلن مدير الإطفاء احتواء الحريق بعد ساعتين من عمليات الإنقاذ. وأضاف أن كمية الأضرار كبيرة جداً ولا يمكن إحصاء الخسائر حالياً. وحذرت بلدية مهاباد من خطر انهيار مبنى السوق والمباني المجاورة ودعت إلى عدم الاقتراب منها.