قتل سوريان وأصيب 8 آخرون في انفجار سيارة مفخخة اليوم (السبت) في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب الواقعة الحدود مع تركيا. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار هز المنطقة وتبين أنه ناجم عن انفجار سيارة ملغمة وسط سوق شعبي، لافتا إلى أن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة كحصيلة أولية بعضهم في حالة خطرة، ما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية. وأفاد المرصد بأن الجثة التي عثر عليها الأسبوع الماضي في أحد شوارع مدينة إعزاز قرب السوق، عليها آثار طلق ناري بالرأس تعود لأحد منفذي التفجيرات ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي وتمت تصفيته في وقت سابق وإلقائه في أحد شوارع إعزاز.