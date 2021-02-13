تسبب انفجار ضخم في صهريج للوقود في حرائق هائلة التهمت عشرات الشاحنات.وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن الانفجار وقع اليوم (السبت)، في نقطة جمارك «إسلام قلعة»، وتسبب في اشتعال النيران في الشاحنات التي تحمل الوقود بين البلدين.وفيما لم يعلن بعد عن سبب الحريق، قال مسؤولون محليون في ولاية هرات الأفغانية إنهم طلبوا المساعدة من إيران للسيطرة على الحريق. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن الانفجار تسبب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية.وأضافت أن الحرائق أدت أيضا لانفجار بعض خزانات المياه والغاز عندما امتدت ألسنة اللهب إلى المنشآت الإيرانية.