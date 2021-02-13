يستعد أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب سيحاسب على التحريض على الهجوم المروع على مبنى الكونغرس.وبعد نحو شهر من أعمال الشغب الدامية، تم تقديم الحجج الختامية لمحاكمة ترمب التاريخية، إذ يصل أعضاء مجلس الشيوخ لجلسة نادرة، اليوم (السبت)، تحت حماية قوات الحرس الوطني التي لا تزال تحرس الكابيتول. ومن المتوقع أن تعكس نتائج الإجراءات السريعة والعاطفية انقساما أمريكيا حول الرئيس السابق ومستقبله السياسي.وقال العضو المستقل عن ولاية ماين السناتور أنغوس كينغ، ما هو مهم في هذه المحاكمة هو أنها تستهدف إلى حد ما ترمب، وكذلك رئيسًا ما لا نعرفه حتى بعد 20 عامًا من الآن.وقدمت المحاكمة التي استمرت نحو أسبوع رواية قاتمة ومصورة لأحداث الشغب في 6 يناير وعواقبها على الأمة، وخاصة على أعضاء مجلس الشيوخ، الذين فر معظمهم في ذلك اليوم خوفا على حياتهم.ومن المتوقع صدور حكم بالبراءة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، وهو حكم يمكن أن يؤثر بشكل كبير ليس فقط على مستقبل ترمب السياسي ولكن على أعضاء مجلس الشيوخ الذين أقسموا على تحقيق العدالة النزيهة بصفتهم محلفين أثناء الإدلاء بأصواتهم.