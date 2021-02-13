انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خطوة الإدارة الأمريكية الحالية بإلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، معتبراً إياها «هدية للإيرانيين». وأكد بومبيو أن الخطوة تسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق أمس الأول (الخميس) عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إنها حقيقة أن إيران ترعى الحوثيين.. إنها حقيقة أن الحوثيين يمارسون الإرهاب». وأضاف: «الحقيقة هي أن إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين يعتبر هدية للإيرانيين وسيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم».