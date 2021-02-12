انتقدت ثلاث دول أوروبية أنشطة إيران النووية، وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم (الجمعة)، من أن الأنشطة الأخيرة لنظام الملالي تعد خطوات أساسية في تطوير سلاح نووي، وأن ذلك يقوض وضعها على الصعيد الدبلوماسي. وأكدت الدول الثلاث أنه لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، داعية إياها لوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي.وأضافت أنها تتابع بقلق إعلان إيران إنتاجها ليورانيوم معدني.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشفت أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتحققت الوكالة الأممية في 8 فبراير بالتحقق من وجود 3.6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان في وسط إيران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية. وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ديسمبر الماضي، أنها تخطط لإنتاج وقود اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث. فيما شدد البيت الأبيض أنه على طهران أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، «قبل العودة للتفاوض عليه» مجدداً. وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.