أعرب رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، عن صدمته من انتشار العملاء الإيرانيين في أوروبا. وقال خلال مؤتمر دولي للمعارضة أمس (الخميس): حضرت تجمعاً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لأول مرة في باريس، لم نكن نعرف حينها، أن عملاء النظام الإيراني كانوا يخططون لتعطيل هذا الحدث من خلال الإرهاب والقتل.وأضاف: لقد حوكم هؤلاء الأفراد حيث واجهوا أدلة لا يمكن إنكارها على نيتهم ارتكاب تلك الجرائم. لم نكن نعرف ذلك حينها. لكننا لم نتفاجأ.ولفت هاربر إلى أن هذا ما تفعله الجمهورية الإسلامية في طهران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، معتبراً أنه ليس من المستغرب أن تكون مثل هذه الأعمال موجهة ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (أكبر حركة معارضة للنظام)، الذي يعمل بلا هوادة على فضح حقده ووحشيته وجرائمه.وطالب رئيس وزراء كندا السابق، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمواصلة النضال والعمل قائلاً: أدعوكم لمواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والتغيير السلمي في إيران، والاستمرار في بث الرعب في قلوب الملالي المتطرفين. وستستمر هذه المعركة حتى يتحقق النصر.