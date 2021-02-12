يسعى فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، اليوم (الجمعة) لتبرئته من تهمة «التحريض على العصيان» بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول).، بالتركيز على «مأساة لا علاقة لترمب بها».ويحاول محامو ترمب اعتباراً من ظهر الجمعة (17:00 بتوقيت غرينتش) تفنيد حجج المدّعين الديمقراطيّين الذين استعرضوا، على مدى يومين، وقائع الهجوم الدموي في السادس من يناير عارضين مقاطع فيديو مروعة.وقال ديفيد شون أحد محامي ترمب لقناة «فوكس نيوز»، أمس (الخميس): «إن الرئيس السابق متفائل جدا»، وتعهد بأن تكون المرافعة قصيرة وأن تستمر أقل من 4 ساعات أمام مئات من أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه المحاكمة التاريخية.وأضاف: «كما قلتُ منذ البداية، ما كان يجب أن تحدث هذه المحاكمة أبداً. وإذا ما حصلت فيجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان نظراً للغياب الكامل للأدلة».ولم يكتفِ الدفاع برفض مسؤولية موكله بالكامل عن الاعتداء الذي نفّذه مئات من أنصاره في نهاية خطابه الكبير يوم 6 يناير، بل يعتبر أيضاً أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور؛ لأن ترمب لم يعد رئيساً.