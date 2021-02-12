أعلن الجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين هاجمت موقعاً أمنياً في معقل سابق لطالبان في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 4 جنود و4 متمردين.وقال الجيش في بيان اليوم (الجمعة)، إن الهجوم وقع خلال الليل في بلدة مكين الحدودية في المنطقة القبلية السابقة بجنوب وزيرستان. ولم يذكر الجيش أي تفاصيل أخرى، وأكد أن القوات ما زالت تفتش المنطقة.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة الجبلية كانت بمثابة مقر للمسلحين المحليين والأجانب حتى عام 2017، عندما ذكر الجيش أنه طهر المنطقة من المسلحين بعد عمليات عدة. ولا تزال المنطقة تشهد هجمات متفرقة تستهدف بالأساس قوات الأمن.وأثارت مثل هذه الحوادث مخاوف من قيام حركة طالبان الباكستانية بإعادة تجميع صفوفها.وتشترك باكستان وأفغانستان في حدود معترف بها دولياً يبلغ طولها 2400 كيلومتر (1500 ميل) تُعرف باسم خط دوراند، الذي تم رسمه في القرن التاسع عشر عندما سيطر البريطانيون على جنوب آسيا، ولم تعترف أفغانستان بهذه الحدود قط.