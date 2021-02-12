لم تكن السعودية طرفاً في أية مرحلة من المراحل؛ في الأزمات التي مر بها اليمن، بل كانت السعودية على الدوام ساعية لإحلال الأمن والسلام وتعزيز وحدة وسلامة استقلالية اليمن ومنع أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية.. وحتى بعد انقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية لم تتدخل المملكة؛ إلا عندما طلبت الشرعية اليمنية رسمياً من المملكة دعمها. عندها شكلت المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية، وعندما بدأ الحوثي حشد مليشياته على الحدود السعودية وتهديد أمن وسلامة المملكة أطلقت عاصفة الحزم للجم التدخل الإيراني ودعم الشرعية وأعقبتها بعملية إعادة الأمل لإغاثة الشعب اليمني وإنهاء معاناته التي كرسها الحوثي والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، وخلقت كارثة إنسانية بسبب الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي الانقلابية.. وتحملت المملكة تبعات دعمها للشرعية؛ كونها دولة ذات مواقف ولن تتراجع عن الدفاع عن عروبة اليمن أو سيادة المملكة وأمنها واستقرارها.. وبعد تقلد الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن السلطة، بدأ فريق الإدارة الجديدة في إعادة بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية، واتخذت سلسلة من القرارات السيادة من ضمنها إنهاء الدعم العسكري لليمن وتجميد تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية ووقف صفقات الأسلحة واتخذ الرئيس بايدن قراراً بالانخراط في العملية السياسية لحل أزمة اليمن؛ وهو القرار الذي رحبت به السعودية، وأيضاً بما ورد في خطاب بايدن، بشأن التزام بلاده بالتعاون مع المملكة، للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، وتأكيدها على موقفها الثابت على دعم الشرعية اليمنية في التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية. ومن المؤكد أن إدارة الرئيس بايدن ستجد، خلال السنوات القادمة، نفسها أمام تحديات وعقبات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها إما تطويع إيران لإعادتها إلى مفاوضات الاتفاق النووي أو إعادة البوصلة إلى زمن الأوباماوية، وهو الذي بدأ يلوح في الأفق الحالي. لكن هناك ما هو أكثر إثارة للقلق لدوائر صنع القرار في المنطقة هو التراخي الكبير للإدارة، حيال النظام الإيراني والعودة إلى تضخيمه مجدداً، وهي تعلم أن العودة لتنفيد السياسة الأوباماوية لن يجدي كون لدى دول المنطقة حلفاء في الغرب والشرق يمكن أن يكون لهم نفوذ لتغيير المعادلة الجيو- ستراتيجية وهو ما يصفه المراقبون بالدبلوماسية ذات الوجهات المتعددة والمصالح المتنوعة، خاصة أن روسيا والصين باتتا تمتلكان الكثير من مفاتيح الأزمات في المنطقة ولديهما أيضاً أوراق دبلوماسية واقتصادية كثيرة ومتنوعة.المملكة تعرضت موخراً لاعتداء إرهابي آثم من مليشيات الحوثي في إطار سلسلة الاعتداءات والذي كان بمثابة جريمة حرب عندما استهدف الانقلابيون مطار أبها المدني؛ حيث اكتفى البيت الأبيض بالإدانة والعالم بالاستنكار والاحتفاء بأحداث أخرى ارتأوا بأنها أكثر أهمية من الاعتداء الإرهابي على دولة تعتبر قائدة للعالم الإسلامي ورائدة في تعزيز الأمن والسلم العالمي. وعندما أعلنت إدارة بايدن عزمها إلغاء تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية»، لم يتدخل حلفاء واشنطن في هذا القرار كونه قراراًَ سيادياً رغم تضرر المملكة منه، خصوصاً أن الحوثي استمر في العدوان الإرهابي على مناطق مدنية بالمملكة. ورغم التوضيحات الأمريكية، بشأن دوافع إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، يقدم بعض المراقبين قراءة مختلفة للمشهد، الذي يتكشف حالياً، وهم يرون أن تلك الخطوات المتتالية، من قبل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى السعي لإعادة الاتفاق النووي مع إيران، تمثل تقوية للجانب الإيراني وإضعافاً للحلفاء.ولطالما كانت منطقة الشرق الأوسط موقعاً للتنافس بين القوى العظمى بفضل مواردها الطبيعية الهائلة وموقعها الجيوسياسي الإستراتيجي وممراتها ونقاط عبورها البحرية الدولية المهمة. ومع المتغيرات التي طرأت ازدادت رغبة القوى العالمية للظهور كطرف فاعل في المعادلة الدولية في المنطقة. إن نظام خامنئي يتحدى العالم.. فالتنديد والاستنكار لا يكفيان و«الحوثي وإيران» نكبة العصر.