رغم التأكيد الأممي باعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي في أكتوبر الماضي إلا أنه ظهر أمس (الأربعاء) في تسجيل يتحدث فيه عن حادثة الكونغرس واقتحامه من قبل المتظاهرين في يناير الماضي نشره التنظيم تحت عنوان «أمريكا والأخذ الأليم» واستمر لـ20 دقيقة و22 ثانية قال فيه القيادي الإرهابي: «ما حادثة الكونغرس إلا غيض من فيض»، مشيراً إلى إصابة 400 ألف أمريكي بكورونا في يوم واحد ما يؤكد أن إصدار الفيديو كان حديثا بالفعل.

وترى «سايت» المتخصّصة في مراقبة مواقع الجماعات المتطرفة أن التسجيل يشكّك في تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد باعتقال باطرفي في أكتوبر الماضي في اليمن.

فيما قال مسؤولون قبليون في محافظة البيضاء وسط اليمن حيث ينشط التنظيم: «إنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن باطرفي لم يعتقل، وأن من أوقف هو قيادي آخر في الجماعة».

وباطرفي الذي يعتقد أنه في الأربعينات من العمر تولّى قيادة التنظيم في فبراير 2020 بعد مقتل زعيمه السابق قاسم الريمي في ضربة جوية أمريكية في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ناقش تقريرا للأمم المتحدة يؤكد اعتقال زعيم القاعدة في جزيرة العرب خالد باطرفي في اليمن منذ عدة أشهر، وقتل نائبه سعد عاطف العولقي خلال عملية أمنية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في أكتوبر الماضي.

ويوصف باطرفي بأنه «كنز المعلومات لوكالات مكافحة الإرهاب في أمريكا والعالم» لما يختزنه من معلومات وتفاصيل عن التنظيم، إذ ينتمي إلى عائلة يمنية وتدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل 11 سبتمبر ثم انضم لاحقا إلى فرع القاعدة في اليمن وأصبح أحد المنظرين الرئيسيين للتنظيم الإرهابي وساعد في الإشراف على عمليات التنظيم الخارجية قبل أن يصبح زعيماً له في اليمن مطلع 2020.