أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إجراء تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية. وكشف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أمس (الأربعاء) أنه تم إجراء تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية بحضور الشيخ محمد بن زايد.. إذ انضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.وأضاف: ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة، وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة. ومنح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور قرقاش أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، الذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في العمل السياسي الخارجي والعلاقات الدولية والإقليمية. وأكد نائب رئيس الدولة، أن الدكتور قرقاش سيبقى في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده. وتم تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. قائلا: الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات.