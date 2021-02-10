أكد النائب الجمهوري جيم جوردان، أن العودة للاتفاق النووي الإيراني ستكون خطأ. وقال في تصريح له اليوم (الأربعاء): إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان صحيحا، وأضاف «سنتحدث مع الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية و لجان أخرى بهذا الشأن».وكانت مصادر أمريكية مقربة من الإدارة الجديدة، كشفت أن الرئيس جو بايدن لم يقرر سياسته بعد بشأن الاتفاق ىالنووي ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك. وقالت مصادر مطلعة على المراجعة الأمريكية للسياسة تجاه إيران، إن الأفكار التي تتم الآن دراستها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي وخيارا أسماه «الأقل مقابل الأقل». وأضاف مصدر آخر، إنه إذا خلصت إدارة بايدن إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي سيستغرق وقتاً طويلاً، فقد تتبنى الإدارة نهجاً أكثر تواضعاً في البداية.يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان انسحب من الاتفاق عام 2018، واتهمه بأنه فشل في كبح برنامج طهران للصواريخ الباليستية وفي وقف دعم إيران لوكلائها الإقليميين.