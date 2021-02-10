دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى إخراج البلاد من العديد من التحديات الشائكة. وقال حمدوك بعيد أداء حكومته القسم اليوم (الأربعاء): هذه الحكومة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ البلاد. وأضاف أن الوزراء مكلفون بإخراج السودان من تحديات معقدة عديدة.من جهته، اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، أن وحدة القوى السودانية ضرورة لإنقاذ البلاد. وخاطب الحكومة السودانية الجديدة بقوله: قطار التغيير مستمر بحماية من الشعب.وكان حمدوك أعلن، أمس الأول (الإثنين)، تشكيل حكومة جديدة تضم في صفوفها 7 وزراء يمثّلون المتمردين عقب التوصل لاتفاق سلام في أكتوبر الماضي. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم في حينه «إن التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي عبر نقاشات لمدة 3 أشهر بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظراً لما يدور في المحيط الإقليمي من مهددات»، وفق ما نقلته عنه وكالة السودان للأنباء.وتم تعيين جبريل إبراهيم الخبير الاقتصادي والقيادي المخضرم في حركة العدل والمساواة التي لعبت دورا أساسيا في النزاع في دارفور، وزيرا للمالية. كما اختير وزيران من الجيش، أما بقية الوزراء فقد تم اختيارهم من تحالف قوى الحرية والتغيير الفاعل على الساحة السياسية السودانية. وعيّنت مريم الصادق المهدي، ابنة رئيس الراحل الصادق المهدي وزيرة للخارجية.