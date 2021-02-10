وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 16300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظات تعز وشبوة والمهرة في الجمهورية اليمنية.

وجرى توزيع 2300 كرتون من التمور في مديرية الريف بمحافظة تعز، و5000 كرتون من التمور في مديرية عتق بمحافظة شبوة، و9 آلاف كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، واستفاد من إجمالي التوزيع 16300 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة.