ضربت الانقسامات والخلافات العميقة «إخوان تونس»، وكشف النائب فيصل التبيني، اليوم (الثلاثاء)، أن نواباً عن حركة النهضة وقعوا على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.جاء هذا الإعلان بعدما رجّح النائب المستقل حاتم المليكي أن يتوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي نحو تطبيق «سياسة الأمر الواقع» وتمرير التغيير الوزاري، مؤكداً أن حركة النهضة تسعى لكي يتجاوز المشيشي الرئاسة ويدعو الوزراء لمباشرة مهماتهم. واعتبر أن ذلك يعني الدخول لاحقا في مواجهة بين رئيس الحكومة مدعوما بحزامه البرلماني وبين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، وفق قوله.واعتبر مراقبون أن التوجه نحو إنفاذ التعديل الوزاري مهد له المشيشي، أمس (الاثنين)، بمراسلة سعيد لتحديد موعد أداء الوزراء اليمين إلى جانب استشارة القضاء الإداري حول الإشكال المتعلق بالتعديل الحكومي.يذكر أن رئيس الحكومة كان وجّه أمس تذكيرا إلى قيس سعيد يطلب فيه استعجال تحديد موعد لأداء أعضاء الحكومة الجدد المتحصلين على ثقة البرلمان اليمين، مشددا على دقة الوضع الأمني والصحي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي لم يعد يتحمّل مزيدا من التعطيل في سير مؤسسات الدولة.