أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين أن «إيران لم تتخل عن برنامجها النووي وزادت جهودها فيه». وقال كوهين في تصريح اليوم (الثلاثاء): المحور الإيراني يواصل التموضع في سورية لاستهداف إسرائيل. يأتي هذا في وقت تدرس الولايات المتحدة مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، رداً على تصريحات الرئيس جو بايدن، حول عدم رفع العقوبات عن إيران حتى توقف الأخيرة تخصيب اليورانيوم، أن الحركة الإيرانية في هذا المسار «لا يمكن وقفها».وأضاف صالحي أمس (الاثنين)، أن المرشد علي خامنئي رد على هذه التصريحات، وأن على أمريكا أن تعلم أن الحركة الإيرانية نحو امتلاك طاقة نووية سلمية لا يمكن وقفها، ولا يمكن تجاهل هذه الحقوق، وفق تعبيره.