واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال يناير 2021 في قسم الطوارئ 100 مستفيد، وعيادة الباطنية 149 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 110 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 20 مريضًا، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 21 مستفيدًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 38 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 28 فردًا.

كما صرفت الأدوية لـ308 أفراد، وراجع قسم الخدمات التمريضية 75 مريضًا، فيما نفذ 15 نشاطًا للتخلص من النفايات.

من جهة أخرى، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير 2021، تحمل على متنها 3.653 سلة غذائية و1.920 بطانية و660 خيمة تزن 443 طنا و91 كيلوغراما تستهدف مناطق (لحج، حضرموت، حجة، مأرب، سقطرى).

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.