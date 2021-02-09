أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، وأفادت سفارة فلسطين في القاهرة بأن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي كنتائج لمباحثات واتصالات ثنائية بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.في غضون ذلك، استؤنفت جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة. وأكدت مصادر فلسطينية مشاركة في الحوار أن أجواء الجلسات كانت إيجابية وأن فتح معبر رفح جاء نتيجة تلك الأجواء الإيجابية.وكانت المحادثات قد انطلقت في القاهرة أمس (الاثنين)، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلى مدار يومين، بمشاركة 14 من الفصائل الفلسطينية لتدشين عدة تفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين.وقال مصدر مسؤول بحركة فتح، إن اجتماع القاهرة سيبحث التفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها.فيما أوضح مصدر مسؤول في حماس إن وفد الحركة سيناقش وبقلب مفتوح كافة القضايا الخلافية للوصول لتوافق وطني حولها، من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.