اتفق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على تعزيز أمن المنطقة ووقف التدخلات. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم (الإثنين) إن اجتماع القاهرة بحث آلية التنسيق الثلاثي، وتطورات مسار التعاون المشترك، وتطرق إلى آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المُشترك وسبل دفعها قُدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة. وأكد الوزراء التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن اللقاء استهدف التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، وتم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سورية واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وأضاف حافظ أن الاجتماع شدَّد على أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، خاصةً التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، مع التأكيد على دعم الموقف العربي في هذا الشأن.